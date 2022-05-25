Путин упростил обращение за гражданством РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей
14:12 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Поправки вносятся в указ, которым такой упрощенный порядок был предоставлен жителям ДНР и ЛНР. Отныне документ гласит, что «граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины, <…> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“.
Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ для таких лиц и принятие по ним решений должно осуществляться в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.
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