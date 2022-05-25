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НОВОСТИ

Путин назначил Куренкова главой МЧС России

14:32 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении. Ранее в среду кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС согласовал Совет Федерации.

Генерал-майор Куренков ранее проходил службу в ФСБ и ФСО, а затем в Росгвардии. Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Врио главы ведомства после этого был первый замминистра Александр Чуприян.

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