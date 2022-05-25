0
0
163
НОВОСТИ

Дума может в июне обсудить вопрос выхода РФ из Болонской системы — Володин

15:12 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду поручил депутатам в июне провести широкое обсуждение процесса выхода России из Болонской системы с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова. По его словам, организовать такое обсуждение можно сразу после того, как депутаты вернутся из регионов 6 июня.

«У всех (депутатов — прим. ТАСС) мнение о том, что нам надо переходить на специалитет, есть аргументы в пользу этого. Давайте пригласим министра, обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета [Думы], либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. <…> С коллегой [главой Минобрнауки Валерием] Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем», — сказал Володин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 25.05.2022
РФ не станет хвататься за любое предложение Запада по урегулированию на Украине — МИД
0
41
16:30 25.05.2022
Сбер: Объем платежей экспортеров РФ в рамках трансграничного углеродного регулирования превысит 80 миллиардов долларов
0
37
16:25 25.05.2022
В московских школах откроются космические классы
0
60
16:12 25.05.2022
Северодонецк находится в оперативном окружении, заявили в ЛНР
0
89
16:00 25.05.2022
Минцифры лишит льгот ИТ-компании, планирующие уволить сотрудников с гражданством Украины
0
99
15:32 25.05.2022
Дума приняла закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ
0
356
15:00 25.05.2022
Конгресс Филиппин провозгласил Маркоса президентом, дочь Дутерте — вице-президентом страны
0
160
14:52 25.05.2022
Патриарху Кириллу предложили уйти в отставку
0
282
14:32 25.05.2022
Путин назначил Куренкова главой МЧС России
0
222
14:30 25.05.2022
Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт стало доступным для предпринимателей со всей России
0
200

Возврат к списку