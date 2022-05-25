Дума может в июне обсудить вопрос выхода РФ из Болонской системы — Володин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду поручил депутатам в июне провести широкое обсуждение процесса выхода России из Болонской системы с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова. По его словам, организовать такое обсуждение можно сразу после того, как депутаты вернутся из регионов 6 июня.

«У всех (депутатов — прим. ТАСС) мнение о том, что нам надо переходить на специалитет, есть аргументы в пользу этого. Давайте пригласим министра, обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета [Думы], либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. <…> С коллегой [главой Минобрнауки Валерием] Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем», — сказал Володин.