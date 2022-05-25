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Дума приняла закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ

15:32 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы.

Как отметил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в настоящее время первый контракт о прохождении военной службы «заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет». «Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы», — говорится в пояснительной записке.

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