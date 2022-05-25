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НОВОСТИ

Северодонецк находится в оперативном окружении, заявили в ЛНР

16:12 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ взяли Северодонецк в оперативное окружение. Об этом в среду заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал он в эфире Первого канала.

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