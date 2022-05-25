Сбер: Объем платежей экспортеров РФ в рамках трансграничного углеродного регулирования превысит 80 миллиардов долларов

16:30

Выступая на XIII Международном форуме «Экология», старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова отметила, что темы ESG и декарбонизации сохраняют свою актуальность. Перед страной сегодня стоит задача заложить вектор социальной и экологической ответственности, зеленых технологий, ответственного предпринимательства как основу для новой экономической модели, пояснила она.

По мнению спикера, в новых реалиях ESG и зеленая экономика должны рассматриваться как инвестиции в будущее, а реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе с участием государственного финансирования, сопровождаться предъявлением соответствующих требований по интеграции экологических и социальных критериев. Такой подход в ходе перестройки экономики России поможет сохранить конкурентоспособность страны, минимизировать риски, содействовать росту устойчивости компаний.

По мнению спикера Сбера, государство должно стать одним из ключевых фигурантов на ESG-арене, который определяет нормативные требования, содействует разработке и принятию соответствующих стандартов.

Сейчас бизнес решает первостепенные задачи: импортозамещение, поиск новых источников поставок и рынков сбыта, реструктурирование логистических цепочек и так далее. Однако, отметила Татьяна Завьялова, такие факторы, как последствия изменения климата и необходимость адаптации к ним, необходимость управления экологическими рисками, обеспечение функционирования производства в условиях дефицита ресурсов, растущие затраты на инфраструктуру в связи с ростом неблагоприятных экологических факторов, сохраняют свое воздействие и будут только усиливаться. Поэтому решения, которые принимаются сейчас, очень важны и неизбежно окажут влияние на горизонте 30 и более лет.

Для ESG-повестки остаются актуальными и такие факторы, как обеспечение долгосрочной устойчивости экономики РФ, необходимость снижения углеродоемкости (прежде всего в энергетике и теплогенерации), декарбонизация экспортно ориентированных отраслей промышленности и реализация отечественного природного потенциала поглощения. Также сохраняется в определенной мере фактор влияния трансграничного углеродного регулирования (ТУР).

«Согласно текущему проекту регламента ТУР Евросоюза и с учетом действующих ограничений по экспорту, по нашей оценке, совокупный объем платежей российских экспортеров может превысить 80 млрд долл. США в 2026–2050 годах, – сообщила Татьяна Завьялова. – Чтобы сократить эти платежи, необходима реализация мер по декарбонизации российской экономики, которые уже заложены в Стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года. Со своей стороны, Сбер сохраняет приверженность ESG принципам и стратегическим приоритетам в области ESG. Мы сохраняем фокус на содействие клиентам в реализации ESG-повестки, просвещение сотрудников, развитие соответствующих продуктов, активную помощь государству в разработке необходимых программ и решений».

XIII Международный форум «Экология» проходит 23–24 мая 2022 года в Москве при поддержке депутатов Государственной думы, представителей профильных министерств и ведомств. В нем принимает участие около 1200 делегатов из 80 российских регионов и иностранных государств. В центре внимания мероприятия находится изменение экологической повестки на фоне большой политики. Главная цель – выявить тренды нового времени и необходимые изменения нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды, сформировать новую повестку и постараться дать реалистичный прогноз развития экологии в условиях внешнего давления.