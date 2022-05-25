РФ поддерживает предложение КНР по расширению БРИКС — Захарова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация приветствует предложение КНР по расширению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но считает преждевременным называть потенциальных кандидатов на вступление в объединение. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расширение пятерки БРИКС, безусловно, находится в поле пристального внимания объединения. В текущем году китайское председательство в БРИКС предложило активизировать эту работу, и мы такую инициативу поддерживаем», — сказала она на брифинге. Вместе с тем Захарова заявила, что считает преждевременным называть потенциальных кандидатов.