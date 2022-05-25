Запорожская и Херсонская области не вернутся в состав Украины — МВД Запорожья
17:40 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Упрощенное получение гражданства РФ в Запорожской и Херсонской областях означает, что эти регионы не вернутся в состав Украины. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«[Жители Запорожской и Херсонской областей] получают возможности трудиться, получать образование на всей территории великой державы (России — прим. ТАСС), прописываться на ее территории, получать все социальные льготы и выплаты», — сказал он. По его словам, русская армия «освободила [жителей Запорожской и Херсонской областей] и позволила стать равноправными, полноценными российскими гражданами». «Это означает, что Запорожская и Херсонская области уже не вернутся в состав Украины», — отметил Селиванов, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.
Упрощенный порядок получения российского гражданства был введен для жителей ДНР и ЛНР указом Путина от 2019 года (на тот момент это были отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, а после признания независимости республик указ был обновлен). В этом документе констатировалось, что он подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права» и в соответствии со статьей закона «О гражданстве Российской Федерации».
Новый указ, который касается жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, подписан 25 мая и вступает в силу с этого дня.
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