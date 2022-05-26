Глава Всемирного банка допустил возможность рецессии мировой экономики
10:20 26.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Всемирного банка допустил рецессию мировой экономики из-за ситуации на Украине. По словам Дэвида Малпаса, последствия конфликта могут затронуть множество стран.
Влияние украинского кризиса будет «очень негативным» и распространится не только на жителей России и Украины, считает Малпас.
«По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удаётся увидеть, как мы можем избежать рецессии», — заявил глава Всемирного банка в ответ на вопрос о том, как «ситуация на Украине может повлиять на мировой ВВП».
Малпас уточнил, что перебои поставок зерновых ударят по Ливану, который не имеет собственных запасов зерна. Замедление сельскохозяйственных секторов ощущают и другие страны.
Сокращение поставок российских нефти и газа в Европу также приводит к «существенному замедлению» экономики в странах Евросоюза, добавил Малпас.
Ранее в ООН заявили, что из-за ситуации на Украине с голодом могут столкнуться более 320 млн человек. С таким заявлением выступил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Говорит Москва
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