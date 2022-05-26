Усилия США по изоляции России на мировой арене терпят неудачу — американские эксперты

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть международного сообщества отказывается следовать за США и их союзниками в деле превращения России в изгоя из-за ее военной спецоперации на Украине. Такое мнение высказали в опубликованном в среду газетой «Политико» совместном комментарии сотрудники вашингтонского аналитического центра Defense Priorities («Приоритеты обороны») Дэниел Депетрис и Раджан Менон.

По их мнению, «в большей части остального мира заметно отсутствует моральный пыл, проявившийся в реакции стран Запада» на проведение РФ спецоперации. «Вместо этого такие страны, как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Турция, ЮАР, главным образом оставались уклончивыми, действуя в основном ради защиты своих экономических и стратегических интересов», — отмечается в статье. Ее авторы подчеркивают, что политические меры таких стран в отношении спецоперации РФ различаются. «Некоторые, например Индия, воздержались от всех резолюций ООН, направленных на то, чтобы наказать Россию. Другие [страны] проголосовали за некоторые из них. Но все они отказались публично порицать Россию, а некоторые, в частности Индия, в результате этого приняли на себя удар США», — считают Депетрис и Менон.

Они напоминают, что «даже Саудовская Аравия, которая давно поддерживает тесные военные связи с США, отвергла просьбу Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы снизить рост цен» на энергоносители.