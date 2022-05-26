0
0
189
НОВОСТИ

Усилия США по изоляции России на мировой арене терпят неудачу — американские эксперты

11:05 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть международного сообщества отказывается следовать за США и их союзниками в деле превращения России в изгоя из-за ее военной спецоперации на Украине. Такое мнение высказали в опубликованном в среду газетой «Политико» совместном комментарии сотрудники вашингтонского аналитического центра Defense Priorities («Приоритеты обороны») Дэниел Депетрис и Раджан Менон.

По их мнению, «в большей части остального мира заметно отсутствует моральный пыл, проявившийся в реакции стран Запада» на проведение РФ спецоперации. «Вместо этого такие страны, как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Турция, ЮАР, главным образом оставались уклончивыми, действуя в основном ради защиты своих экономических и стратегических интересов», — отмечается в статье. Ее авторы подчеркивают, что политические меры таких стран в отношении спецоперации РФ различаются. «Некоторые, например Индия, воздержались от всех резолюций ООН, направленных на то, чтобы наказать Россию. Другие [страны] проголосовали за некоторые из них. Но все они отказались публично порицать Россию, а некоторые, в частности Индия, в результате этого приняли на себя удар США», — считают Депетрис и Менон.

Они напоминают, что «даже Саудовская Аравия, которая давно поддерживает тесные военные связи с США, отвергла просьбу Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы снизить рост цен» на энергоносители.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 26.05.2022
Германия может поставить себя в зависимость от Китая, отказавшись от российских энергоносителей - СМИ
0
17
12:20 26.05.2022
В Москве выявлено 368 заразившихся коронавирусом за сутки
0
45
12:18 26.05.2022
Ипотека без первоначального взноса стала доступна для клиентов Сбербанка
0
42
12:05 26.05.2022
На «Азовстали» могут оставаться боевики из-за несогласованности командования ВСУ — Басурин
0
82
12:00 26.05.2022
В России выявили 4 700 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
80
11:32 26.05.2022
Большинство россиян в отпуске решают рабочие вопросы - опрос
0
136
11:20 26.05.2022
Иран погасил часть долга перед РФ за строительство АЭС «Бушер», сроки проекта не меняются
0
155
11:00 26.05.2022
ЦБ РФ на внеочередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. — до 11% годовых
0
157
10:32 26.05.2022
В НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять Киеву некоторые виды вооружений - DPA
0
231
10:20 26.05.2022
Глава Всемирного банка допустил возможность рецессии мировой экономики
0
220

Возврат к списку