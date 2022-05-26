Дмитрий Песков поправил президента: повышение МРОТ тоже запланировано на июнь

14:02 Источник: НГ-Online

На следующий день после заседания президиума Госсовета, в четверг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что и прожиточный минимум (ПМ), и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут проиндексированы на объявленные президентом 10% именно с июня, одновременно. ПМ и МРОТ не могут повышаться по отдельности, пояснил он.

Накануне президент Владимир Путин объявил о дополнительной индексации пенсий (правда, только у неработающих пенсионеров), а также прожиточного минимума и МРОТ. Причем, как следовало из вступительного слова президента, пенсии и ПМ будут повышены в июне, а МРОТ – в июле.

«С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда», – сообщил Владимир Путин. «Июль» был растиражирован и информагентствами, и другими СМИ. Но теперь в стенограмме с заседания президиума Госсовета, опубликованной на официальном сайте президента, в цитате про МРОТ стоит именно «июнь». А упоминание июля осталось только в видео.

Анастасия Башкатова

Подробнее о новых мерах – см. С июня правительство переходит к почти щедрому варианту соцподдержки граждан