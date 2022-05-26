Атомные ИТ-специалисты получат поддержку государства

17:07

13 предприятий Росатома: Гринатом, Консист-ОС, Цифрум и другие, вошли в реестр ИТ-компаний Минцифры России. Сотрудники этих организаций могут получить ряд государственных льгот, например, отсрочку от призыва на военную службу.

В настоящее время активно обсуждается вопрос расширения возможных мер поддержки и смягчения требований для получения максимального набора льгот для аккредитованных ИТ-компаний.

Внимание к своим сотрудникам всегда было приоритетом для Росатома.

«Во время последних кризисов Росатом только расширяет свою повестку. У нас растет потребность в профессиональных специалистах в области информационных технологий и цифровых продуктов. Мы наращиваем объемы собственных импортонезависимых разработок для нужд атомной отрасли: роботизация, создание системы управления человеческим капиталом, применение технологий искусственного интеллекта и компьютерного моделирования и многое другое», – рассказала заместитель генерального директора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева.

В госкорпорации, по ее словам, уже действуют собственные социальные, жилищные программы поддержки молодых и высококвалифицированных сотрудников. «Аналогичных нашим мер социальной поддержки на рынке в настоящее время нет, – отметила она. – Такая забота еще раз говорит о том, что главная ценность Росатома – его люди. Именно их профессионализм и квалификация позволят Росатому оставаться одним из лидеров на глобальном рынке».

«Мы надеемся, что меры поддержки сотрудников также привлекут в атомную отрасль молодые кадры для развития новых направлений бизнеса. А предложенные правительством льготы открывают для нас дополнительные возможности», – добавила Татьяна Терентьева.

Аккредитованные организации получат ряд преференций от государства по части налогообложения и кредитования. К тому же, компании смогут рассчитывать на грантовую поддержку в разработке отечественных ИТ-систем и продуктов.

«Информационные технологии являются неотъемлемой частью экосистемы Росатома. Строительство АЭС, безопасность сотрудников на объектах, организация необходимых вычислительных мощностей для предиктивных проектов – все эти и многие другие процессы обеспечиваются ИТ», – рассказал директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов.

Для госкорпорации, по его словам, происходящие изменения на рынке – это с одной стороны вызов, а с другой – очень органичная история: «Росатом давно шел по пути обеспечения технологического суверенитета, так как мы понимали, что иного пути, кроме достижения технологической независимости, не существует. Сегодня Росатом успешно занимается собственной ИТ-разработкой, а также выступает крупным заказчиком для отечественных продуктов на рынке».

«Государственные меры поддержки стали стимулом к перекрою организационной конфигурации в принципе: службы заказчика получают меньше льгот и преференций, чем разработчики, и это меняет подход к организации ИТ» – добавил Евгений Абакумов.

Одной из крупнейших аккредитованных Минцифрой компаний Росатома является ИТ-интегратор госкорпорации – АО «Гринатом». За 12 лет работы филиалы и центры Гринатома появились в 33 городах в 17 регионах страны. Штат сотрудников расширился до 7 000 и продолжает неуклонно расти. Для решения амбициозных задач атомной отрасли до конца 2022 года планируется нанять еще 1280 ИТ-специалистов.

«Деятельность Гринатома охватывает сразу несколько областей: управление персоналом, бухгалтерский и налоговый учет, документационное обеспечение и другие. Однако наша основная специализация – это информационные технологии, – рассказал генеральный директор Гринатома Михаил Ермолаев. – Начав со статуса общего центра обслуживания Росатома, Гринатом стал ведущим ИТ-интегратором атомной отрасли и основным драйвером цифровой трансформации госкорпорации. Перед нами стоят амбициозные задачи по обеспечению технологического суверенитета госкорпорации, и мы готовы к вызовам нового времени».