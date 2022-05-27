ВС РФ сорвали попытку наведения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск сорвали попытку наведения переправы ВСУ через реку Северский Донец, ударив по понтонной роте в Харьковской области. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец», — сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3 281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1 693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автомобильной техники.