Сбер получил награду за ESG-проект в категории «Качественное образование»
13:40 27.05.2022
Проект Сбера «Повышение privacy-культуры населения России» стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России 2022». Награда присуждается компаниям, соблюдающим критерии и подход ESG, по трем категориям: экология, социальная ответственность и управление.
«Повышение privacy-культуры населения России» нацелено на социальную составляющую устойчивого развития. Цель проекта – помочь клиентам, внешней аудитории и сотрудникам Сбера научиться безопасно управлять персональными данными. Для этого был разработана информационно-образовательная стратегия, которая учитывает потребности и особенности разных категорий населения страны: детей, воспитанников детских домов, молодежи, родителей, взрослых, пенсионеров и людей с инвалидностью.
В рамках проекта Сбер с помощью различных форматов и инструментов рассказывает, как не стать жертвой мошенников, сохранить приватность и денежные средства. По результатам программы в 2021 году в информационно-образовательных мероприятиях Сбера приняли участие более 15 млн человек, 200 высших учебных заведений и 3730 средних учебных заведений.
«Одной из основных задач Сбера в рамках реализации ESG-стратегии является повышение privacy-культуры населения страны. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу – в 2022 году информационно-образовательными активностями планируется охватить более 30 млн человек», – рассказал директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка Игорь Зарубинский.
Программа и форум «Лучшие ESG проекты России» – ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального, и корпоративного управления. Мероприятие является продолжением программы «Лучшие социальные проекты России», существующей с 2012 года.
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