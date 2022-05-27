Киссинджера внесли в списки «Миротворца» за «участие в информационной спецоперации России»
17:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1973) Генри Киссинджер попал в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец».
Киссинджеру вменяется «участие в информационной спецоперации России против Украины».
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