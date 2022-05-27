Путин указал канцлеру Австрии на реальные причины продовольственного кризиса — Кремль

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером назвал безосновательными попытки переложить на Москву ответственность за продовольственный кризис в мире и указал на реальные причины этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу по итогам беседы лидеров.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин дал «подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза».