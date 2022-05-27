К акции «Доброе дело» подключились предприниматели Подмосковья

18:40

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



К акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, подключились предприниматели региона. На днях на Донбасс отправилась брендированная автоцистерна, которую передала компания «БИОЭН».

Автоцистерна на 25 тыс. литров была передана на баланс МЧС ДНР для доставки питьевой воды во все районы Донецкой Народной Республики.

«Мы узнали, что в Донецке, Мариуполе и ряде других населенных пунктов крайне тяжелая ситуация с отсутствием питьевой воды, и решили оказать посильную помощь. Надеюсь, что наша помощь хоть немного облегчит тяготы стойких и мужественных жителей Донбасса!» – сказал управляющий партнер компании «БИОЭН» Олег Максимов.

Кроме того, компания отправила на Донбасс резервуары для хранения воды, трубы и насосы для ее распределения.

«Из того, в чем сейчас остро нуждаются жители Донбасса – это продукты, товары первой необходимости, лекарства и, конечно, вода. Ее нам удалось отправить благодаря быстрому и чуткому реагированию представителей бизнеса. Сначала гуманитарную помощь мы собирали в школах, волонтерских пунктах, теперь к нам присоединились и взрослые, в том числе предприниматели. Поэтому акция растет, масштабируется, а значит, и возможностей для помощи тоже становится больше», – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники. Товары первой необходимости, игрушки и рисунки дети приносят прямо в свои учебные заведения – 1,2 тыс. школ Подмосковья.

Всю собранную в регионе гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедово, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области товары отправляют в ЛДНР и освобожденные территории. Фуры «Доброе дело» уже побывали в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР, г. Ясиноватая, г. Волноваха и п. Первомайский.

Ранее в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР были доставлены медикаменты. Оттуда их по мере необходимости передают в местные учреждения здравоохранения.

Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru http://volontermo.ru/ . На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.