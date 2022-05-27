К акции «Доброе дело» подключились предприниматели Подмосковья
18:40 27.05.2022
|
Фото пресс-службы губернатора
Московской области
Автоцистерна на 25 тыс. литров была передана на баланс МЧС ДНР для доставки питьевой воды во все районы Донецкой Народной Республики.
«Мы узнали, что в Донецке, Мариуполе и ряде других населенных пунктов крайне тяжелая ситуация с отсутствием питьевой воды, и решили оказать посильную помощь. Надеюсь, что наша помощь хоть немного облегчит тяготы стойких и мужественных жителей Донбасса!» – сказал управляющий партнер компании «БИОЭН» Олег Максимов.
Кроме того, компания отправила на Донбасс резервуары для хранения воды, трубы и насосы для ее распределения.
«Из того, в чем сейчас остро нуждаются жители Донбасса – это продукты, товары первой необходимости, лекарства и, конечно, вода. Ее нам удалось отправить благодаря быстрому и чуткому реагированию представителей бизнеса. Сначала гуманитарную помощь мы собирали в школах, волонтерских пунктах, теперь к нам присоединились и взрослые, в том числе предприниматели. Поэтому акция растет, масштабируется, а значит, и возможностей для помощи тоже становится больше», – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.
Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники. Товары первой необходимости, игрушки и рисунки дети приносят прямо в свои учебные заведения – 1,2 тыс. школ Подмосковья.
Всю собранную в регионе гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедово, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области товары отправляют в ЛДНР и освобожденные территории. Фуры «Доброе дело» уже побывали в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР, г. Ясиноватая, г. Волноваха и п. Первомайский.
Ранее в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР были доставлены медикаменты. Оттуда их по мере необходимости передают в местные учреждения здравоохранения.
Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru http://volontermo.ru/ . На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.
НОВОСТИ
- 18:50 27.05.2022
- В Брюсселе 15–16 мая пройдет плановая встреча министров обороны НАТО с участием Украины
- 17:41 27.05.2022
- Путин указал канцлеру Австрии на реальные причины продовольственного кризиса — Кремль
- 17:12 27.05.2022
- В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают четыре биолаборатории США — МО РФ
- 17:00 27.05.2022
- Киссинджера внесли в списки «Миротворца» за «участие в информационной спецоперации России»
- 16:32 27.05.2022
- Заявления о дефолте России не имеют никакого отношения к действительности — Силуанов
- 16:22 27.05.2022
- С начала года россияне приобрели в Сбербанке 10 тонн слитков драгметаллов
- 16:12 27.05.2022
- Путин утвердил порядок расчетов с «недружественными» правообладателями
- 16:00 27.05.2022
- Денацификацию на Украине нельзя повернуть вспять, считает Слуцкий
- 15:32 27.05.2022
- В Белоруссии создадут группировку войск на южном направлении — Минобороны
- 15:12 27.05.2022
- Военные базы Украины в Запорожье будут переданы российской армии — ГУ МВД области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать