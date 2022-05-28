В России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:30 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 556, до 18 319 848. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 844, до 17 725 440. Днем ранее сообщалось о 6 064 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 86, до 378 870. Днем ранее было зарегистрировано 84 смерти.
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