0
0
0
НОВОСТИ

Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин

18:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине, иначе они войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу.

«Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине. <…> Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы. <…> Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — написал он в своем Telegram-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 28.05.2022
Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки
0
173
17:12 27.05.2022
В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают четыре биолаборатории США — МО РФ
0
389
15:32 27.05.2022
В Белоруссии создадут группировку войск на южном направлении — Минобороны
0
374
12:05 27.05.2022
ВС РФ сорвали попытку наведения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец
0
460
23:00 26.05.2022
Украина получила штурмовики Су-25 и вертолены Ми-17 из Восточной Европы - СМИ
0
597
22:24 26.05.2022
Военные США не будут участвовать в процессе вывоза зерна с Украины - Пентагон
0
537
19:25 26.05.2022
Из разминированного порта Мариуполя шесть судов не уходят из-за судовладельцев
0
542
19:05 26.05.2022
Байден дал распоряжение Пентагону воспринимать Китай как угрозу - Госдеп
0
535
13:32 26.05.2022
Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов — МО РФ
0
590
10:32 26.05.2022
В НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять Киеву некоторые виды вооружений - DPA
0
588

Возврат к списку