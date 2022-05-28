Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине, иначе они войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу.

«Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине. <…> Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы. <…> Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — написал он в своем Telegram-канале.