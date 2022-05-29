Соцпартия Молдавии предложила оппозиции объединиться против правительства
13:45 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Призываем все политические партии к консолидации. Объединимся и выйдем на совместные протесты, отправим в отставку этот [политический] режим», — сказал Батрынча в ходе акции протеста в Кишиневе, которая проходит без политической символики. Собравшиеся на площади перед парламентом тысячи граждан выразили возмущение беспрецедентным ростом цен, падением уровня жизни, грубыми нарушениями законодательства со стороны власти. Люди принесли с собой плакаты «Долой правительство», «Не разрушайте страну», «Нет росту цен и падению уровня жизни» «Хотим законности», «Хотим корректной юстиции», передает корр. ТАСС с места событий. На площади установлен микрофон, к которому может подойти и высказаться любой гражданин. Митинг проходит мирно, хотя здание полиции оцеплено усиленными нарядами полиции, которые наблюдают за действиями собравшихся.
НОВОСТИ
- 13:40 29.05.2022
- Патриарх Кирилл: РПЦ с пониманием относится к решениям собора Украинской церкви
- 12:40 29.05.2022
- Казахстан: Директора Национального музея задержали по делу о хищении бюджетных средств
- 12:35 29.05.2022
- На финал Кубка России по футболу проданы все билеты
- 11:40 29.05.2022
- На юге и в центральной части РФ продлен режим ограничения полетов
- 10:35 29.05.2022
- Более 89тыс. человек с симптомами лихорадки выявили В КНДР за сутки
- 10:25 29.05.2022
- Ситуация с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов привлекла внимание УЕФА
- 10:15 29.05.2022
- В Канаде после грозы уже неделю более 60 тыс. жилых домов остаются без электроэнергии
- 09:30 29.05.2022
- В честь 350-летия Петра I в Сербии выпустят почтовую марку и установят бюст
- 09:25 29.05.2022
- Шведские режиссер стал двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви»
- 09:20 29.05.2022
- Политика Байдена по Украине чревата конфликтом мирового масштаба - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать