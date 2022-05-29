Соцпартия Молдавии предложила оппозиции объединиться против правительства

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-председатель парламента Молдавии, исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова Влад Батрынча призвал оппозицию к объединению для отставки правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности.



«Призываем все политические партии к консолидации. Объединимся и выйдем на совместные протесты, отправим в отставку этот [политический] режим», — сказал Батрынча в ходе акции протеста в Кишиневе, которая проходит без политической символики. Собравшиеся на площади перед парламентом тысячи граждан выразили возмущение беспрецедентным ростом цен, падением уровня жизни, грубыми нарушениями законодательства со стороны власти. Люди принесли с собой плакаты «Долой правительство», «Не разрушайте страну», «Нет росту цен и падению уровня жизни» «Хотим законности», «Хотим корректной юстиции», передает корр. ТАСС с места событий. На площади установлен микрофон, к которому может подойти и высказаться любой гражданин. Митинг проходит мирно, хотя здание полиции оцеплено усиленными нарядами полиции, которые наблюдают за действиями собравшихся.



