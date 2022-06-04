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НОВОСТИ

Соцпартия Молдавии решила добиваться отставки кабинета Гаврилицы

15:10 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая оппозиционная партия Молдавии — Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — обвинила правительство Натальи Гаврилицы в отсутствии результатов работы и будет добиваться отставки ее кабинета. Такое решение принято в субботу на заседании республиканского совета партии.

«Правительство Гаврилицы продемонстрировало свою полную неспособность решать проблемы страны. Республиканский совет ПСРМ поручает парламентской фракции инициировать отставку этого бесполезного и вредного правительства», — говорится в принятой декларации.

«Мы не поддадимся давлению, не изменим нашу позицию и не прекратим акции протеста. <…> [Партия] призывает граждан страны, политические партии, общественные организации и профсоюзы к объединению усилий в борьбе с режимом», — указано в документе.

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