Турция не верит, что развернутые в Греции базы США направлены против России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что не верит в заявления, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России. "На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Эрдоган также напомнил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сначала предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран, а спустя две недели выступил в Конгрессе США, где произнес речь с антитурецкой риторикой.

В мае президент Турции заявил, что премьер-министр Греции после визита в США, где он призвал не продавать Анкаре истребители F-16, для него больше "не существует". В Афинах ответили, что не намерены втягиваться в полемику с Турцией.