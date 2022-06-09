0
0
57
НОВОСТИ

Турция не верит, что развернутые в Греции базы США направлены против России

09:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что не верит в заявления, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России. "На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Эрдоган также напомнил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сначала предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран, а спустя две недели выступил в Конгрессе США, где произнес речь с антитурецкой риторикой.

В мае президент Турции заявил, что премьер-министр Греции после визита в США, где он призвал не продавать Анкаре истребители F-16, для него больше "не существует". В Афинах ответили, что не намерены втягиваться в полемику с Турцией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 09.06.2022
Поляки выступили против предоставления пособий украинцам - Rzeczpospolita
0
23
09:05 09.06.2022
Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»
0
65
22:54 08.06.2022
Страны G7 думают о том, как установить лимит цены на нефть из России
0
666
20:00 08.06.2022
Siemens проиграл РЖД арбитраж по передаче оборудования российской компании
0
888
19:57 08.06.2022
Сбер представил новую инвестиционную стратегию «Халяльные инвестиции»
0
733
19:50 08.06.2022
Генсек ООН: Продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки
0
775
19:47 08.06.2022
Правительство ДНР отправлено в отставку
0
835
19:40 08.06.2022
Турция пока не собирается говорить "добро пожаловать в НАТО" Финляндии и Швеции
0
709
19:30 08.06.2022
Алжиром приостановлен договор о дружбе и добрососедстве с Испанией
0
754
18:42 08.06.2022
Вице-президент Сбербанка рассказал об уроках кибервойны
0
747

Возврат к списку