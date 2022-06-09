Турция не верит, что развернутые в Греции базы США направлены против России
09:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что не верит в заявления, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России. "На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.
Эрдоган также напомнил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сначала предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран, а спустя две недели выступил в Конгрессе США, где произнес речь с антитурецкой риторикой.
В мае президент Турции заявил, что премьер-министр Греции после визита в США, где он призвал не продавать Анкаре истребители F-16, для него больше "не существует". В Афинах ответили, что не намерены втягиваться в полемику с Турцией.
НОВОСТИ
- 09:20 09.06.2022
- Поляки выступили против предоставления пособий украинцам - Rzeczpospolita
- 09:05 09.06.2022
- Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»
- 22:54 08.06.2022
- Страны G7 думают о том, как установить лимит цены на нефть из России
- 20:00 08.06.2022
- Siemens проиграл РЖД арбитраж по передаче оборудования российской компании
- 19:57 08.06.2022
- Сбер представил новую инвестиционную стратегию «Халяльные инвестиции»
- 19:50 08.06.2022
- Генсек ООН: Продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки
- 19:47 08.06.2022
- Правительство ДНР отправлено в отставку
- 19:40 08.06.2022
- Турция пока не собирается говорить "добро пожаловать в НАТО" Финляндии и Швеции
- 19:30 08.06.2022
- Алжиром приостановлен договор о дружбе и добрососедстве с Испанией
- 18:42 08.06.2022
- Вице-президент Сбербанка рассказал об уроках кибервойны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать