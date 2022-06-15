Россия специальной операцией на Украине поставит точку там, где это нужно ей — Рябков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине поставит точку там, где это нужно ей, Москва готова намертво стоять на заявленных в начале СВО позициях. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Наша реакция — доказать, что эти планы (добиться поражения России — прим. ТАСС) будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение», — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли ответная реакция у России на равнодушие американцев к заявлениям Москвы.