0
0
73
НОВОСТИ

Россия специальной операцией на Украине поставит точку там, где это нужно ей — Рябков

16:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине поставит точку там, где это нужно ей, Москва готова намертво стоять на заявленных в начале СВО позициях. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Наша реакция — доказать, что эти планы (добиться поражения России — прим. ТАСС) будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение», — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли ответная реакция у России на равнодушие американцев к заявлениям Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 15.06.2022
Ситуация с боевиками на заводе «Азот» может развиваться по сценарию «Азовстали» — Басурин
0
56
16:12 15.06.2022
Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
0
91
16:05 15.06.2022
Новикомбанк выдаст «ОДК-Климов» кредит в 3 млрд рублей на увеличение объема производства двигателей
0
97
15:32 15.06.2022
Китай готов оказывать поддержку РФ в вопросах суверенитета и безопасности — Си Цзиньпин
0
178
15:12 15.06.2022
НАТО уже поставляет Украине продвинутые западные системы ПВО, артиллерии и РСЗО — генсек
0
210
15:00 15.06.2022
Кремль не считает, что новая операция Турции будет способствовать стабильности в Сирии
0
206
14:32 15.06.2022
Путин поручил обеспечить ликвидацию лесных пожаров в течение суток с момента обнаружения
0
210
14:12 15.06.2022
Запорожская область планирует начать поставки электроэнергии в Крым
0
247
14:00 15.06.2022
ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
0
292
13:52 15.06.2022
Сбер запустил новый сервис на блокчейне
0
266

Возврат к списку