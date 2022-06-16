НАТО подтверждает, что готова к долгосрочной военной поддержке Украины — Столтенберг
11:32 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО подтверждает, что готова к долгосрочным поставкам оружия на Украину. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны НАТО.
«Вчера мы провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины. Вчера на встрече министров обороны прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам, страны НАТО готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине», — сказал генсек.
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