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Десятки тысяч человек в Лондоне вышли на акции протеста на фоне экономического кризиса

17:30 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков тысяч человек в субботу принимают участие в протестном марше в центре Лондона на фоне набирающего обороты экономического кризиса в Великобритании. Участники акции, которую транслирует телеканал «Скай ньюс», требуют от правительства Бориса Джонсона принять более решительные меры для поддержки населения.

На демонстрации, организованной Британским конгрессом тред-юнионов (Trades Union Congress, TUC), в частности, были замечены видные оппозиционные политики, включая заместителя лидера Лейбористской партии Анджелу Рейнер. Согласно подсчетам TUC, в Соединенном Королевстве на протяжении почти 15 лет размер окладов практически не менялся, что в условиях инфляции приводит к сокращению реального уровня доходов. Профсоюз сообщил, что каждый работающий британец в среднем не досчитался порядка 20 тыс. фунтов (25 тыс. долларов) с 2008 года, поскольку рост заработной платы был минимален по сравнению с темпами инфляции.

Марш стартовал с улицы Портленд-плейс в 12:00 по местному времени (14:00 мск) и завершится на Парламент-сквер напротив Вестминстерского дворца. Как видно на кадрах, демонстранты приносят с собой плакаты и баннеры с призывами к Джонсону и членам кабмина подать в отставку, а также музыкальные колонки, из которых проигрываются в том числе хит группы ABBA («Абба») Money, Money, Money («Деньги, деньги, деньги») и I Need A Dollar («Мне нужен доллар») Алоэ Блэка. Среди протестующих также присутствуют работники железнодорожной сферы, которые на следующей неделе устраивают крупнейшую за 33 года забастовку после того, как отраслевые компании решили заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них.

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