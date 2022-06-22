У Лондона уйдут годы на пополнение запасов оружия после поставок Киеву — штаб обороны

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не сможет в короткие сроки восполнить запасы вооружений и боевой техники, поставленных на Украину. Об этом в среду заявил начальник штаба обороны ВС Соединенного Королевства Тони Радакин.

«Речь идет о нескольких годах, потому что вы не можете по щелчку пальца наладить быстрое производство современных типов вооружений. Мы можем поставить на поток боеприпасы и артиллерию, но у нас уйдет несколько лет на возвращение к оригинальному уровню запасов даже не самого современного оружия, даже скромных [противотанковых ракетных комплексов] NLAW», — сказал военачальник, выступая в комитете по международным делам и обороне Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента.