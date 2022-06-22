У Лондона уйдут годы на пополнение запасов оружия после поставок Киеву — штаб обороны
17:45 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания не сможет в короткие сроки восполнить запасы вооружений и боевой техники, поставленных на Украину. Об этом в среду заявил начальник штаба обороны ВС Соединенного Королевства Тони Радакин.
«Речь идет о нескольких годах, потому что вы не можете по щелчку пальца наладить быстрое производство современных типов вооружений. Мы можем поставить на поток боеприпасы и артиллерию, но у нас уйдет несколько лет на возвращение к оригинальному уровню запасов даже не самого современного оружия, даже скромных [противотанковых ракетных комплексов] NLAW», — сказал военачальник, выступая в комитете по международным делам и обороне Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента.
НОВОСТИ
- 18:20 22.06.2022
- США не пустили российский самолет, который должен был забрать дипломатов
- 17:12 22.06.2022
- Католическая церковь Польши хочет поглотить Львовскую архиепископию на Украине — СВР
- 17:00 22.06.2022
- Арахамия требовал не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС — премьер Гарибашвили
- 16:32 22.06.2022
- Мир должен вместе бороться с гегемонией и политикой силы — Си Цзиньпин
- 16:12 22.06.2022
- Россия будет и далее принимать контрмеры на недружественные действия Японии — посол РФ
- 16:00 22.06.2022
- Глава Чернобаевки заявил, что получил легкие осколочные ранения и контузию при покушении
- 15:32 22.06.2022
- Ответ на транспортную блокаду Калининграда готовится — Песков
- 15:12 22.06.2022
- В "котле" южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных — МВД ЛНР
- 15:00 22.06.2022
- Дума наделила регионы правом вводить нормы содержания животных и запрещать самовыгул
- 14:45 22.06.2022
- Сбербанк увеличил сумму кредитования до 1 млрд рублей при самоосмотре залогов через сервис банка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать