Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили более 650 украинских националистов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 650 националистов и три боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня „Смерч“, а также 17 специальных автомобилей», — говорится в сообщении.