Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили более 650 украинских националистов
13:32 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 650 националистов и три боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня „Смерч“, а также 17 специальных автомобилей», — говорится в сообщении.
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