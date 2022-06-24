В Раду внесен законопроект о запрете на выезд с Украины мужчин призывного возраста

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на выезд с Украины мужчин призывного возраста может быть закреплен законодательно во время военного положения. Соответствующий законопроект передан в пятницу на ознакомление депутатам Верховной рады.

На данный момент порядок выезда с Украины мужчин от 18 до 60 лет в период военного положения регулируется только указом президента страны.