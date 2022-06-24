В Раду внесен законопроект о запрете на выезд с Украины мужчин призывного возраста
16:12 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на выезд с Украины мужчин призывного возраста может быть закреплен законодательно во время военного положения. Соответствующий законопроект передан в пятницу на ознакомление депутатам Верховной рады.
На данный момент порядок выезда с Украины мужчин от 18 до 60 лет в период военного положения регулируется только указом президента страны.
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