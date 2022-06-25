Обвинения Украины в насильственном вывозе детей из Донбасса в РФ ложь - Захарова
12:35 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обратили внимание на опубликованное 19 июня обращение Верховной рады Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы „похищении и принудительной депортации украинских детей“ на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.
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