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Литва не собирается идти на уступки по калининградскому транзиту - Науседа

09:15 26.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва не пойдет на уступки в урегулировании вопроса транзита попавших под санкции товаров в Калининградскую область. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент республики Гитанас Науседа.

«Совершенно ясно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над провозимыми через ее территорию товарами и ни о каких „коридорах“ не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России», — считает он, отметив, что «правительство должно немедленно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям».

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