Макрон и Джонсон считают, что сейчас существует возможность переломить ситуацию в пользу Украины
14:36 26.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст [президенту России Владимиру] Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.
Как отметили на Даунинг-стрит, 10 лидеры двух стран сходятся во мнении о том, что «сейчас настал решающий момент для хода этого конфликта и существует возможность переломить ситуацию...». Они подчеркнули необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы позиции Киева были максимально сильны как на поле боя, «так и в ходе любых предстоящих переговоров» и пообещали активизировать усилия на этом направлении.
НОВОСТИ
- 13:03 26.06.2022
- Сильными ливнями в Сочи повреждено около сотни домов
- 11:00 26.06.2022
- Энергетические компании Франции призвали потребителей к "сознательности" в расходе энергии
- 10:25 26.06.2022
- Четыре страны вводят запрет на приобретение российского золота
- 09:41 26.06.2022
- Компании из Италии и Японии не спешат сворачивать свою деятельность в России - опрос
- 09:36 26.06.2022
- В Москве в воскресенье воздух может прогреться до +32С
- 09:30 26.06.2022
- Трамп: США больше не великая страна, это - страна упадка
- 09:15 26.06.2022
- Литва не собирается идти на уступки по калининградскому транзиту - Науседа
- 09:00 26.06.2022
- Слухи о том, что Путин выступит в ближайшее время с неким экстренным заилением, в Кремле опровергли
- 20:20 25.06.2022
- США могу отказаться от импорта золота из РФ
- 20:10 25.06.2022
- На саммите G7 выступят с объявлениями о мерах против РФ из-за Украины - Кирби
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать