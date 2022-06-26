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НОВОСТИ

Макрон и Джонсон считают, что сейчас существует возможность переломить ситуацию в пользу Украины

14:36 26.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.

«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст [президенту России Владимиру] Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.

Как отметили на Даунинг-стрит, 10 лидеры двух стран сходятся во мнении о том, что «сейчас настал решающий момент для хода этого конфликта и существует возможность переломить ситуацию...». Они подчеркнули необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы позиции Киева были максимально сильны как на поле боя, «так и в ходе любых предстоящих переговоров» и пообещали активизировать усилия на этом направлении.

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