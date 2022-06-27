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Агентство Bloomberg утверждает о наступлении дефолта в РФ

09:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Блумберг выступило в понедельник с утверждением, что в России произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. Оно отмечает, что крайний срок для выплаты 100 млн долларов по купонам истек в ночь на 27 июня.

По версии агентства, если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получают оговоренные средства, такая ситуация считается дефолтом. Оно также отмечает, что подобное положение наблюдается впервые с 1918 года.

В то же время Блумберг утверждает, что сам факт дефолта «в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян», которых заботят иные проблемы в национальной экономике.

США в прошлом месяце не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. На минувшей неделе РФ впервые исполнила в рублях обязательства по еврооблигациям с использованием нового механизма, позволяющего проводить такие выплаты. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, это не означает дефолта по внешнему долгу: у кредиторов нет никаких оснований считать, что Москва выполняет свои обязательства ненадлежащим образом, так как Россия в условиях форс-мажора делает все, чтобы кредиторы получили свои средства.

Минфин РФ неоднократно заявлял, что страна продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ американских коллег продлевать лицензию на его обслуживание, а выплаты будут производиться в рублях. По словам Силуанова, Соединенные Штаты и Евросоюз создают искусственные преграды для обслуживания российского внешнего долга, чтобы «повесить ярлык „дефолт“.

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