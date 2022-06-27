ВС Украины ликвидируют иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке — источник

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы Вооруженных сил Украины приступили к ликвидации иностранных наемников. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию», — заявил собеседник агентства.

По его словам, военные ЛНР уже обнаружили тела нескольких погибших наемников. «В подтверждение этого сегодня было обнаружено несколько сожженных трупов иностранных наемников. Уже удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков», — отметил источник.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что в Лисичанске находится более 120 наемников из Польши, Великобритании, Франции и США.