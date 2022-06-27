Парламент ДНР допускает отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками
10:05 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный совет Донецкой Народной Республики допускает отмену смертной казни после окончания на ее территории военных действий и завершения судов и трибуналов над военными преступниками. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
«Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины — Российской Федерации. Тогда нам как законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР, а мы уже будем работать и жить в соответствии с УК РФ. Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», — сказала собеседница агентства.
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