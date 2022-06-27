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НОВОСТИ

Молдавия может лишиться территорий из-за навязываемой Западом конфронтации с РФ — Додон

10:20 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия может лишиться части своих территорий из-за навязываемого Западом противостояния с Россией. Такое мнение выразил в понедельник бывший президент республики Игорь Додон.

«Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнерами на востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий. Как следствие, Молдова как независимое государство может исчезнуть», — написал он в своем телеграм-канале.

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