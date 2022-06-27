Только 19% американцев считают, что дела в США сейчас в целом идут хорошо — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство американцев (81%) на фоне решения Верховного суда США отменить федеральные гарантии прав на аборты считают, что ситуация в стране в целом развивается в негативную сторону. Противоположной точки зрения придерживаются только 19% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, обнародованного в воскресенье телеканалом Си-би-эс.

Согласно этим данным, почти половина (47%) считает, что дела в Соединенных Штатах обстоят «очень плохо». Еще 34% полагают, что ситуация развивается «относительно плохо». Что дела идут «относительно хорошо», считают 16% принявших участие в опросе. Только 3% убеждены, что все идет «очень хорошо».

Опрос был проведен 24–25 июня среди 1 591 взрослого респондента. Погрешность составила 3%. В предыдущем подобном опросе, который проводился 22–24 июня среди 2 265 взрослых жителей страны с погрешностью 2,6%, число тех, кто считал, что в целом дела в стране идут хорошо, было выше (22%). Противоположной точки зрения придерживались только 75%. Еще 3% тогда не определились со своей позицией.

Телеканал объясняет нынешнее изменение общественного мнения решением Верховного суда об отмене федеральных гарантий прав на аборты, которое вызвало возмущение среди значительного числа сторонников Демократической партии США. «Тот факт, что демократы особенно не одобряют это решение, привел к тому, что они стали более критически относиться к тому, как идут дела в стране в более широком смысле. А это, в свою очередь, привело к еще большему снижению этого показателя. Сегодня только 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо», — указывает Си-би-эс.