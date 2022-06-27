Изюмская епархия в Харьковской области отказалась быть независимой от РПЦ

11:20 Источник: Интерфакс

Изюмская епархия, объединяющая приходы почти половины районов Харьковской области, не согласилась с решением Собора Украинской православной церкви от 27 мая, который осудил позицию патриарха Кирилла по спецоперации РФ на Украине и объявил о независимости УПЦ от Московского патриархата.

"Изюмская епархия приняла решение быть с тем статутом, который был до 27 мая. Мы ничего не поменяли, мы молимся за Святейшего патриарха, мы с нашим патриархом", - сказал митрополит Изюмский и Купянский Елисей в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, такое решение священники Изюмской епархии поддержали единогласно. При этом архиерей отметил, что духовенство и прихожане его епархии продолжают молиться и за главу УПЦ митрополита Онуфрия.

Митрополит Елисей считает неправильным осуждать патриарха Кирилла. "Нам не нужно искать что-то, чтобы этого человека осудить, мы не имеем на это права. Нам не дано это право - судить, тем более патриарха. Суд совершает над нами всеми господь", - сказал митрополит.

Город Изюм с 24 марта находится под контролем российских войск.