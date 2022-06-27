Шольц высказался за «жесткие, но необходимые решения» G7 ради Украины
14:32 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа семи (G7) продолжит поддерживать Украину, должна быть готова к трудным решениям. Об этом заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите «семерки» в замке Эльмау.
«G7 находится на стороне Украины и продолжит свою поддержку. Для этого все мы должны принимать жесткие, но необходимые решения», — отметил Шольц. Он поблагодарил президента Украины, который подключился к заседанию «семерки» по видеосвязи. Шольц сообщил также, что Группа семи «продолжит увеличивать давление» на российское руководство. «Эта война должна закончиться», — указал канцлер.
Ранее на саммите «семерки» США предложили запретить экспорт золота из России в европейские страны, а также ограничить цены на российскую нефть.
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