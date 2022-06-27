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В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несостыковок — Полянский

22:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с торговым центром в Кременчуге выглядит как провокация в Буче, там много бросающихся в глаза несостыковок. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок, — отметил дипломат в „Твиттере“. — Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в Кременчуге горит торговый центр. Он утверждал, что причиной стал ракетный обстрел.

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