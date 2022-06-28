Кипр не поддержал запрет США на перевозки нефти из РФ - Bloomberg
09:32 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов Кипра Константинос Петридис выразил обеспокоенность в связи со стремлением США запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник провела разговор со своим кипрским коллегой. Стороны обсудили возможность установления предела цен на российскую нефть, а также смягчение побочных эффектов для мировой экономики. По сведениям источников, США настаивают на том, чтобы Кипр запретил судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Однако Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, отметив, что многие другие страны не вводят санкции в отношении России.
Введенное Евросоюзом и Соединенными Штатами эмбарго на закупки российской нефти привели к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Азию - Индию и Китай. За счет этого, даже продавая с премией меньшие объемы нефти, Россия в результате западных санкций повысила свои доходы, в то время как ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.
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