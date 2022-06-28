Дума поддержала создание реестра сведений о лицах, причастных к экстремистской организации
14:12 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании во вторник приняла поправку о создании реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Поправка была предложена ко второму чтению законопроекта о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.
Реестр данных о лицах, причастных к деятельности экстремистской организации, создается в целях проведения по обращениям избирательных комиссий проверки достоверности сведений, представленных кандидатами. В систему будут включены данные о членах экстремистской или террористической организации или иных лицах, причастность которых к таким организациям установлена судом.
Оператором системы будет выступать Росреестр. Данные о лицах, причастных к экстремистским организациям, будут направляться в Росреестр из МВД и Федеральной налоговой службы России.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими. Согласно документу учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации, а сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, — в течение трех лет.
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