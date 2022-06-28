Кабмин провел административную реформу, сокращено около 30 тыс. госслужащих — Мишустин
17:40 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ провело административную реформу, по итогам которой было сокращено около 30 тыс. госслужащих. Об этом во вторник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
«Мы абсолютно разделяем вашу озабоченность, связанную с необходимостью постоянного совершенствования административной реформы. Хочу сказать, что мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти», — сказал Мишустин.
Он добавил, что по итогам такой работы «типизация, аккуратность в количестве департаментов, заместителей министров и прочее были наведены». «В результате мы сократили около 30 тыс. государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности. В ней активнейшее участие принимали сенаторы, и есть очень хорошие результаты», — сказал Мишустин.
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