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НОВОСТИ

Покинуть Болгарию должны два генконсула РФ и советник-посланник

20:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник-посланник посольства России в Болгарии Филипп Воскресенский сообщил во вторник ТАСС, что болгарское руководство приняло решение выслать из страны его, а также генеральных консулов России в Варне и Русе Владимира Климанова и Андрея Громова и директора Российского культурно-информационного центра Юрия Макушина в числе 70 дипломатов и сотрудников техперсонала российских дипведомств, которые объявлены персонами нон грата.

«Болгария решила выслать 70 сотрудников посольства, в том числе меня — советника-посланника, генеральных консулов России в Варне и Русе Владимира Климанова и Андрея Громова, директора Российского культурно-информационного центра Юрия Макушина, который буквально несколько недель назад приехал к месту своей новой работы, и еще множество дипломатов», — сообщил Воскресенский.

«В итоге закрывается наше генеральное консульство в Русе, откуда высланы все сотрудники, почти все сотрудники высланы из генерального консульства в Варне. Все наши сотрудники должны покинуть Болгарию до 3 июля. С учетом членов семьи Болгарию должны покинуть более 200 человек», — дополнил Воскресенский.

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