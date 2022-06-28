Покинуть Болгарию должны два генконсула РФ и советник-посланник
20:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Болгария решила выслать 70 сотрудников посольства, в том числе меня — советника-посланника, генеральных консулов России в Варне и Русе Владимира Климанова и Андрея Громова, директора Российского культурно-информационного центра Юрия Макушина, который буквально несколько недель назад приехал к месту своей новой работы, и еще множество дипломатов», — сообщил Воскресенский.
«В итоге закрывается наше генеральное консульство в Русе, откуда высланы все сотрудники, почти все сотрудники высланы из генерального консульства в Варне. Все наши сотрудники должны покинуть Болгарию до 3 июля. С учетом членов семьи Болгарию должны покинуть более 200 человек», — дополнил Воскресенский.
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