Посольство РФ приостанавливает деятельность консульств в Болгарии

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Болгарии сообщило ТАСС о приостановке работы консульского отдела в Софии и генерального консульства в Варне, а также о закрытии в течение месяца генерального консульства в Русе из-за нехватки персонала после высылки из страны 70 российских дипломатов.

«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца. Все обратившиеся ранее в консульские службы России в Болгарии могут обращаться в посольство, когда его консульская служба восстановит свою работу», — сообщил ТАСС советник-посланник посольства России Филипп Воскресенский.