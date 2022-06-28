Посольство РФ приостанавливает деятельность консульств в Болгарии
21:25 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца. Все обратившиеся ранее в консульские службы России в Болгарии могут обращаться в посольство, когда его консульская служба восстановит свою работу», — сообщил ТАСС советник-посланник посольства России Филипп Воскресенский.
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