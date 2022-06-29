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НОВОСТИ

Психопатия выявлена у приговоренного к казни в ДНР наемника из Марокко — источник

10:05 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. Об этом ТАСС сообщил в среду источник, знакомый с материалами дела.

«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», — рассказал собеседник агентства. Он также уточнил, что Саадун учился в университете в Киеве и получил одну из технических специальностей украинского вуза.

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