Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке после публикации фото «центров принятия решений» НАТО
10:20 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сайт Роскосмоса вновь подвергся DDoS-атаке, это произошло после публикации спутниковых снимков «центров принятия решений» стран НАТО, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
«После публикации Роскосмосом космических снимков „центров принятия решений“ [Североатлантического альянса], сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — написал он в своем телеграм-канале в среду.
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