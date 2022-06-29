Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке после публикации фото «центров принятия решений» НАТО

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайт Роскосмоса вновь подвергся DDoS-атаке, это произошло после публикации спутниковых снимков «центров принятия решений» стран НАТО, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«После публикации Роскосмосом космических снимков „центров принятия решений“ [Североатлантического альянса], сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — написал он в своем телеграм-канале в среду.