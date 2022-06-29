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Поданная на приговор британцу Пиннеру жалоба приостанавливает его вступление в силу

12:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита подданного Великобритании Шона Пиннера, приговоренного в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника, разъяснила порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы в вышестоящей инстанции. Как уточнила корр. ТАСС адвокат британца Юлия Церковникова, поданная ею накануне жалоба приостанавливает вступление приговора в законную силу.

«В соответствии с ч. 2 ст. 405 УПК ДНР подача кассационных жалоб или представление на судебные решения, указанные в первой части ст. 399 УПК ДНР, приостанавливает вступление их в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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