Никто не должен вмешиваться в торговлю Китая с Россией — МИД КНР о санкциях США
12:32 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая призывает другие страны не пытаться вмешиваться и ограничивать торговое сотрудничество Китая с Россией. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на брифинге прокомментировал решение властей США наложить санкции на пять китайских компаний.
«США под предлогом так называемой поддержки [Китаем] российского военного и оборонного сектора наложили санкции на китайские компании и оказывают на них давление. Об этом нет ни слова в международном праве, не было у них и полномочий на это, полученных от ООН. США реализовали односторонние санкции и экстерриториальную юрисдикцию», — сказал он. «Мы уже сделали строгое представление США по этому поводу», — добавил дипломат.
«Китай и Россия ведут обычное торгово-экономическое сотрудничество на базе принципов взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды, которое не должно подвергаться каким-либо вмешательствам или ограничениям со стороны третьих сторон», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
«США в регулировании своих отношений с Россией в любой форме не следует вредить справедливым интересам китайской стороны. Призываем США осознать свои ошибки, отменить соответствующие ограничительные меры и прекратить осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении китайских предприятий и накладывать на них односторонние санкции», — указал он.
«Китай примет все необходимые меры для того, чтобы защитить законные права и интересы китайских предприятий», — резюмировал официальный представитель МИД КНР.
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