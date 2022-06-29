Никто не должен вмешиваться в торговлю Китая с Россией — МИД КНР о санкциях США

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая призывает другие страны не пытаться вмешиваться и ограничивать торговое сотрудничество Китая с Россией. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на брифинге прокомментировал решение властей США наложить санкции на пять китайских компаний.

«США под предлогом так называемой поддержки [Китаем] российского военного и оборонного сектора наложили санкции на китайские компании и оказывают на них давление. Об этом нет ни слова в международном праве, не было у них и полномочий на это, полученных от ООН. США реализовали односторонние санкции и экстерриториальную юрисдикцию», — сказал он. «Мы уже сделали строгое представление США по этому поводу», — добавил дипломат.

«Китай и Россия ведут обычное торгово-экономическое сотрудничество на базе принципов взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды, которое не должно подвергаться каким-либо вмешательствам или ограничениям со стороны третьих сторон», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

«США в регулировании своих отношений с Россией в любой форме не следует вредить справедливым интересам китайской стороны. Призываем США осознать свои ошибки, отменить соответствующие ограничительные меры и прекратить осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении китайских предприятий и накладывать на них односторонние санкции», — указал он.

«Китай примет все необходимые меры для того, чтобы защитить законные права и интересы китайских предприятий», — резюмировал официальный представитель МИД КНР.