Новый индекс Иванова от Сбера: Ивановы уверены в курсе рубля впервые за 8 лет

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Сбер представил внеочередной индекс Иванова, который отражает потребительские настроения россиян. В отчете оценивается динамика индикаторов в мае 2022 года по сравнению с коронавирусным маем 2020 года. Основная часть показателей индекса улучшилась. С учетом этого аналитики SberCIB Investment Research ожидают гораздо более мягкий эффект на бизнес, чем два года назад.

Индекс потребительской уверенности вырос в мае на 4 п.п. до -19% по сравнению с мартом 2022 года. Это на 17 п.п. выше, чем было в мае пандемийного 2020 года, когда он просел до -36%.

Индекс чистого найма, который показывает разницу между долями респондентов, чьи работодатели нанимают и сокращают персонал, увеличился в мае по сравнению с мартом 2022 на 3,6 п.п. до минус 29,9%. Индекс оценки перспектив бизнеса также показал улучшение с 7% в марте 2022 года до 12% в мае.

Ивановы уверены в завтрашнем дне и оценивают риски увольнений как незначительные. Доля таких граждан достигла исторического рекорда за все время проведения исследования – 65% опрошенных. При этом 23% респондентов ожидают увеличения заработной платы в 2022 году.

Также Ивановы считают, что сегодня бизнес более устойчив, чем во время пандемии. 56% респондентов отметили, что рисков для финансовой стабильности нет, это на 22 п.п. больше, чем двумя годами ранее.

Укрепления национальной валюты ожидают 40% Ивановых, ослабления – лишь 19%. Доля тех, кто не ожидает изменений курса, составляет 17%. Таким образом уровень опасений курсом рубля опустился до минимума за последние 8 лет.

На фоне недавних резких колебаний курсов валют доля Ивановых, которые регулярно следят за курсом рубля, в мае составила 23%. Периодически интересуются курсом 53% респондентов, в то время как 24% в целом не следят за курсами.

55% Ивановых относят себя к среднему классу по уровню благосостояния, что на 3 п.п. больше, чем в марте 2022 года. Это немного выше среднего значения за последние 7 лет (51%) и значительно лучше ситуации в мае 2020 (47%), когда коронавирусные ограничения ухудшили качество жизни россиян.

Начиная с марта 2022 года наблюдалось резкое увеличение числа вкладов на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Средний годовой прирост размера депозитов по всем группам доходов в марте составил 158% против увеличения на 12% месяцем ранее. В апреле средний годовой прирост размера депозитов ускорился до 186%. При этом вклады делали чаще респонденты с низкими доходами.

Основным опасением россиян остается здоровье. О нем беспокоятся 62% опрошенных в мае против 54% в марте 2022 года.

В ходе этого исследования вновь задавался вопрос, считают ли респонденты себя счастливыми. По сравнению с маем 2020 доля счастливых респондентов выросла с 48% до 56%.

Напомним, индекс Иванова готовится на основе опроса более 2300 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в 164 российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Опрос показывает, склонны ли граждане больше сберегать или тратить, какие магазины и онлайн-платформы они предпочитают, какие товары покупают и др.

Опросы для нового внеочередного обзора проводились с 1 по 16 мая 2022 года, что позволило проанализировать ситуацию в экономике после первоначальной стабилизации. Таким образом текущие настроения уже более достоверно отражают новую реальность и тренды, которые останутся надолго.