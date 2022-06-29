Наемники из США руководят украинской группировкой, дислоцирующейся в Северске — МВД ЛНР
16:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наемники из США полностью контролируют действия украинской группировки, дислоцирующейся в городе Северск Донецкой области. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск (город в Донецкой области, находится под контролем ВСУ — прим. ТАСС), — сказал Киселев. — Чвкшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться».
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