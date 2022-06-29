16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники из США полностью контролируют действия украинской группировки, дислоцирующейся в городе Северск Донецкой области. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск (город в Донецкой области, находится под контролем ВСУ — прим. ТАСС), — сказал Киселев. — Чвкшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться».